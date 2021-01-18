Adanaspor'da Ozan Papaker ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 24 yaşındaki futbolcu Ozan Papaker ile yollarını ayırdı.

Haber; AA
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Adanaspor'da Ozan Papaker ile yollar ayrıldı
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18 Ocak 2021 23:38
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 24 yaşındaki futbolcu Ozan Papaker ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Ozan Papaker ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı verdik. Turuncu-beyazlı formaya vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



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