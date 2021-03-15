Adanaspor'da Emrah Bayraktar ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da teknik direktör Emrah Bayraktar ile sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği bildirildi.

Haber; AA
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Adanaspor'da Emrah Bayraktar ile yollar ayrıldı
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15 Mart 2021 16:10
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da teknik direktör Emrah Bayraktar ile sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adanaspor menfaatleri doğrultusunda Adanaspor'un evladı, teknik direktörümüz Emrah Bayraktar karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Adanaspor'a vermiş oldukları hizmetlerden dolayı kendisine ve teknik ekibine teşekkür ederiz. " ifadeleri kullanıldı.

Emrah Bayraktar, 27 Ocak 2021'de göreve gelmişti.



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