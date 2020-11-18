Adanaspor'da 3 futbolcu Kovid-19'a yakalandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Haber; AA
Abone Ol
Adanaspor'da 3 futbolcu Kovid-19'a yakalandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Kasım 2020 19:18
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 10. haftasındaki Bursaspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi uygulandı.

Turuncu-beyazlı takımda 3 futbolcunun sonuçları pozitif sonuçlandı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için