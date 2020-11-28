Adanaspor'da 29'u futbolcu 40 pozitif

Adanaspor'da yapılan koronavirüs test sonuçlarında toplam 29 futbolcuda pozitif vaka rastlandıTFF 1.Lig takımlarından Adanaspor'da 29'u futbolcu olmak üzere 40 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Adanaspor, TFF protokolleri gereği, 30 Kasım'da oynanacak Boluspor maçında hükmen yenik sayılacak. "Bugün kulübümüzde yapılan Covid-19 PCR testinde 30 kişi daha pozitif çıkmıştır. An itibarıyla kulübümüzde 29'u futbolcu olmak üzere toplam 40 pozitif vaka bulunmaktadır"

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Adanaspor'da 29'u futbolcu 40 pozitif
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28 Kasım 2020 21:08
TFF 1.Lig takımlarından Adanaspor'da 29'u futbolcu olmak üzere 40 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Adanaspor, TFF protokolleri gereği, 30 Kasım'da oynanacak Boluspor maçında hükmen yenik sayılacak. 

"Bugün kulübümüzde yapılan Covid-19 PCR testinde 30 kişi daha pozitif çıkmıştır. An itibarıyla kulübümüzde 29'u futbolcu olmak üzere toplam 40 pozitif vaka bulunmaktadır"



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