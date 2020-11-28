Adanaspor'da 29'u futbolcu 40 pozitif

TFF 1.Lig takımlarından Adanaspor'da 29'u futbolcu olmak üzere 40 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Adanaspor, TFF protokolleri gereği, 30 Kasım'da oynanacak Boluspor maçında hükmen yenik sayılacak.



"Bugün kulübümüzde yapılan Covid-19 PCR testinde 30 kişi daha pozitif çıkmıştır. An itibarıyla kulübümüzde 29'u futbolcu olmak üzere toplam 40 pozitif vaka bulunmaktadır"



