Adanaspor: "Yüksek kaliteli bir maç oldu"

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Sakaryaspor ile 0-0 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adanaspor: 'Yüksek kaliteli bir maç oldu'
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09 Mart 2024 20:00
Son güncelleme 09 Mart 2024 20:40
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Sakaryaspor ile 0-0 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç, kalitesi yüksek bir maç oynandığını belirtti.

Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta kompakt oyunla hızlı hücumlara çıktıklarını söyledi.

İyi bir rakiple karşılaştıklarını aktaran Kılıç, "Kontratak ve hızlı hücum anlamında derslik pozisyonlarımız var. Şut anına dönüşmedi veya sonuçlanmada biraz sıkıntı çektik gibi göründü ama hem çok tempolu hem de kalabalık çıktık öne. Rakibin gücü ortada. Şampiyonluğun ciddi adaylarından biri. Kaliteli oyuncuları var, zor olacağını biliyorduk. Oyunu çok iyi tuttular bizim çocuklar. İki tarafı kutluyorum. Centilmenlik kuralları içerisinde top oynamaya odaklandılar, ortaya güzel bir oyun çıktı. 3 puan olmadan çok tatmin olunmuyor ancak rakibin gücü ve son haftalardaki sıkıntılarımızı hesap ederseniz güçlü bir takıma karşı kaybetmeden sahadan çıkmanın önemini söylemek istiyorum." diye konuştu.

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