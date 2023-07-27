Adanaspor yeni transferini açıkladı

Adanaspor, Altınordu'da forma giyen Kubilay Aktaş'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Adanaspor yeni transferini açıkladı
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27 Temmuz 2023 15:25
Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş'ı kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Altınordu formasını giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Trendyol 1. Lig'de play-off yarışı vermek isteyen Adanaspor'un transferlere devam etmesi de bekleniyor.

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