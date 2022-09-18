Adanaspor umutlu; 'Seyir zevkimiz artacak'

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Adanaspor'un teknik sorumlusu Eyüp Arın, "Bundan sonra Adanaspor olarak daha fazla çalışmamız lazım, çünkü bu mücadeleyle birlikte biraz da topun bizde kalmasını sağlayabilirsek, bizim takım gerçekten seyir zevki daha iyi bir takım olacak." dedi



Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, heyecanlı bir maç geçirdiklerini vurguladı.



Çalışan ve savaşan bir takıma sahip olduklarını aktaran Arın, şunları kaydetti:



"Maçtan önce Mustafa hoca ve ekibine bizim camiamıza en iyi şekilde hizmet ettikleri için teşekkür ediyorum. Bize çalışan, savaşan bir takım bırakmışlar. Biz de bu iki gün, üç gün içerisinde sadece onlarla mental anlamda biraz konuşma yaparak hazırlanmaya çalıştık. Tabii baktığımızda kısa gün içerisinde kendi oyun düşüncelerimizi, oyuncularımıza anlatarak bugün sahada mücadele etmeye çalıştık. Oyunun başında istediğimiz gibi başladık. Golü de bulduk. Topu onlara verip kendi alanımızı daraltarak oynama planımız vardı, golden sonra onu fazlasıyla yaptık. İkinci yarıya biraz dengeli başladık. İkinci golü bulduktan sonra maçın seyri çok daha farklı hale geldi. Oyuna sonradan giren oyuncuların da takıma katkısı gerçekten önemliydi. Biz takım olma adına adımlar atmaya çalışacağız. Bugün çocuklarımız çok istedi, inanılmaz mücadele etti. Ben onları kutluyorum. Rizespor oyuncularını da tebrik ediyorum. Sahada gerçekten iki takım da oynamak istedi ve ikisi de iyi mücadele etti. Bundan sonra Adanaspor olarak daha fazla çalışmamız lazım, çünkü bu mücadeleyle birlikte biraz da topun bizde kalmasını sağlayabilirsek, bizim takım gerçekten seyir zevki daha iyi bir takım olacak diye düşünüyorum."









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