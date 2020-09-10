Adanaspor teknik direktör Fatih Akyel ile anlaştı

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Fatih Akyel getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Adanaspor teknik direktör Fatih Akyel ile anlaştı
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10 Eylül 2020 16:10
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Fatih Akyel getirildi. 

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda,"Adanaspor'umuz, teknik direktör Fatih Akyel ile anlaşmıştır. Yönetim Kurulu Başkanımız Bayram Akgül ile Adana'da bir araya gelen Fatih Akyel turuncu-beyazlı takımımızın başına getirilmiştir." denildi. 



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