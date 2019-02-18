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Adanaspor, teknik direktör Coşkun Demirbakan'la yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, Coşkun Demirbakan ile yollarını ayırdı.

Kaynak: AA
Adanaspor, teknik direktör Coşkun Demirbakan'la yollarını ayırdı
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18 Şubat 2019 23:07
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, teknik direktör Coşkun Demirbakan'la yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Coşkun Demirbakan ile sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız. Teknik direktör Demirbakan'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." denildi.

Öte yandan Demirbakan da açıklamasında, "Adanaspor Kulübündeki görevimden istemeyerek de olsa ayrılmak zorunda kaldım. Görevde bulunduğum sürede şahsıma inan, güvenen ve destek olan bütün camiaya teşekkür ederim. Gelecek maçlar ve sezonlarda başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.

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