Adanaspor, tek golle kazandı!

Adanaspor, kendi sahasında Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti. İşte maçtan detaylar...

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Adanaspor, tek golle kazandı!
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21 Kasım 2021 21:03
Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor kendi sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Adanaspor, mücadeleyi tek golle kazanarak, 3 puanı hanesine yazdırdı. Adanaspor'a galibiyeti getiren tek golü 57. dakikada Sinan Osmanoğlu, kendi kalesine attı.

Öte yandan Ankaragücü'nde Nadir Çiftçi 90. dakikada penaltıdan yararlanamadı.


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