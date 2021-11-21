Adanaspor, tek golle kazandı!

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor kendi sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.
Adanaspor, mücadeleyi tek golle kazanarak, 3 puanı hanesine yazdırdı. Adanaspor'a galibiyeti getiren tek golü 57. dakikada Sinan Osmanoğlu, kendi kalesine attı.
Öte yandan Ankaragücü'nde Nadir Çiftçi 90. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Adanaspor, mücadeleyi tek golle kazanarak, 3 puanı hanesine yazdırdı. Adanaspor'a galibiyeti getiren tek golü 57. dakikada Sinan Osmanoğlu, kendi kalesine attı.
Öte yandan Ankaragücü'nde Nadir Çiftçi 90. dakikada penaltıdan yararlanamadı.