Adanaspor, sezonu evinde galibiyetle açtı!

TFF 1. Lig'in açılış haftasında Adanaspor, konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti ve sezona 3 puanla başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Adanaspor, sezonu evinde galibiyetle açtı!
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13 Eylül 2020 21:29
TFF 1. Lig'de 1. hafta mücadelesinde Adanaspor, İstanbulspor'u konuk etti.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Adanaspor'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Tevfik Altındağ kaydetti.

Sezona 3 puanla başlayan Adanaspor, maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı. Puansız bir başlangıç yapan İstanbulspor ise 15. sırada yer buldu.

Adanaspor gelecek hafta Eskişehirspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor ise Altay'ı konuk edecek.



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