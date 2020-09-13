Adanaspor, sezonu evinde galibiyetle açtı!

TFF 1. Lig'de 1. hafta mücadelesinde Adanaspor, İstanbulspor'u konuk etti.
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Adanaspor'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Tevfik Altındağ kaydetti.
Sezona 3 puanla başlayan Adanaspor, maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı. Puansız bir başlangıç yapan İstanbulspor ise 15. sırada yer buldu.
Adanaspor gelecek hafta Eskişehirspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor ise Altay'ı konuk edecek.
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Adanaspor'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Tevfik Altındağ kaydetti.
Sezona 3 puanla başlayan Adanaspor, maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı. Puansız bir başlangıç yapan İstanbulspor ise 15. sırada yer buldu.
Adanaspor gelecek hafta Eskişehirspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor ise Altay'ı konuk edecek.