Adanaspor, Sacko'yu açıkladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, Hadi Sacko ile kadrosunu güçlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adanaspor, Sacko'yu açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2022 22:10
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Malili futbolcu Hadi Sacko'yu renklerine bağladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Romanya'nın CFR Cluj takımında oynayan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Hadi Sacko, Türkiye'de daha önce MKE Ankaragücü ve Denizlispor'da forma giymişti.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ