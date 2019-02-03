Spor Toto 1. Ligi'nin 20. haftasındailekarşılaştı. Adanaspor, deplasmanda Afjet Afyonspor'umağlup etti ve rahat bir nefes aldı.Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Ahmet Dereli, 68 ve 84. dakikalarda Kone attı.Bu sonucun ardından Adanaspor, puanını 25'e çıkarttı ve 11. sıraya yükseldi. Afjet Afyonspor ise 17 puanla 16. sırada kaldı ve küme düşme hattından kurtulamadı.21. hafta maçlarında Adanaspor, sahasında Altay'ı konuk edecek. Afyonspor ise Boluspor deplasmanına gidecek.