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Adanaspor, rahat bir nefes aldı!

Spor Toto 1. Ligi'nin 20. haftasında Adanaspor, deplasmanda Afjet Afyonspor'u 3-0 mağlup etti ve tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: Sporx.com
Adanaspor, rahat bir nefes aldı!
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03 Şubat 2019 17:54
Spor Toto 1. Ligi'nin 20. haftasında Afjet Afyonspor ile Adanaspor karşılaştı. Adanaspor, deplasmanda Afjet Afyonspor'u 3-0 mağlup etti ve rahat bir nefes aldı.

Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Ahmet Dereli, 68 ve 84. dakikalarda Kone attı.

Bu sonucun ardından Adanaspor, puanını 25'e çıkarttı ve 11. sıraya yükseldi. Afjet Afyonspor ise 17 puanla 16. sırada kaldı ve küme düşme hattından kurtulamadı.

21. hafta maçlarında Adanaspor, sahasında Altay'ı konuk edecek. Afyonspor ise Boluspor deplasmanına gidecek.

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