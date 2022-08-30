Adanaspor, Portekizli yıldızı resmen açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Belenenses'den Pedro Nuno'yu renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adanaspor, Portekizli yıldızı resmen açıkladı
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29 Ağustos 2022 20:42
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Portekiz'in Belenenses SAD takımından orta saha oyuncusu Pedro Nuno'yu transfer etti.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyesi İbrahim Akgül ile bir araya gelen 27 yaşındaki Portekizli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Pedro Nuno'nun camiaya hayırlı olması dilendi.

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