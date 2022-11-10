Adanaspor, Önder Karaveli ile yolları ayırdı!

Adanaspor, teknik direktör Önder Karaveli ile yollarını ayırdı.



27 Eylül'de Adanaspor ile anlaşan ve Beşiktaş'taki Gelişim Direktörlüğü görevinden ayrılan Önder Karaveli, turuncu beyazlı takımın başında 6'sı 1. Lig maçı olmak üzere toplam 8 maça çıktı.



48 yaşındaki teknik adam, 1. Lig'de 6 maçta 2 kez kazanırken, 3 kez sahadan mağlup ayrıldı ve 1.17 puan ortalaması yakaladı. Karaveli, Türkiye Kupası'nda ise Orduspor'u elerken, Samsunspor'a 4-0 mağlup olarak elendi.



4-0'lık mağlubiyet sonrası Adanaspor, Önder Karaveli ile yolları ayırma kararı aldı.

Önder Karaveli, Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevinde ise 18 maça çıkıp 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ