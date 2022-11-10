Adanaspor, Önder Karaveli ile yolları ayırdı!

Adanaspor, Önder Karaveli ile 8 maçın ardından yolları ayırma kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adanaspor, Önder Karaveli ile yolları ayırdı!
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10 Kasım 2022 16:35
Adanaspor, teknik direktör Önder Karaveli ile yollarını ayırdı.

27 Eylül'de Adanaspor ile anlaşan ve Beşiktaş'taki Gelişim Direktörlüğü görevinden ayrılan Önder Karaveli, turuncu beyazlı takımın başında 6'sı 1. Lig maçı olmak üzere toplam 8 maça çıktı.

48 yaşındaki teknik adam, 1. Lig'de 6 maçta 2 kez kazanırken, 3 kez sahadan mağlup ayrıldı ve 1.17 puan ortalaması yakaladı. Karaveli, Türkiye Kupası'nda ise Orduspor'u elerken, Samsunspor'a 4-0 mağlup olarak elendi.

4-0'lık mağlubiyet sonrası Adanaspor, Önder Karaveli ile yolları ayırma kararı aldı.
Önder Karaveli, Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevinde ise 18 maça çıkıp 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.

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