Adanaspor, Oberlin'i renklerine bağladı

1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Dimitri Oberlin'i renklerine bağladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AdanasporResmi
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Adanaspor, Oberlin'i renklerine bağladı
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02 Eylül 2023 20:31
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, forvet Dimitri Oberlin'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-beyazlı takım, son olarak İsviçre Süper Lig ekiplerinden Servette'in formasını giyen Dimitri Oberlin ile anlaşma sağladı.

Akdeniz ekibi, 25 yaşındaki forvet Oberlin ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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