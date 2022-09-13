Adanaspor, Mustafa Kaplan ile vedalaştı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan'la yollarını ayırdıklarını duyurdu.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kaplan ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Sayın Mustafa Kaplan ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'de 4 puanla 14. sırada yer alıyor.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kaplan ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Sayın Mustafa Kaplan ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'de 4 puanla 14. sırada yer alıyor.
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