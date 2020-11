Adanaspor milli maç arasından galibiyetle dönmeyi hedefliyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Menemenspor karşılaşmasının da ertelenmesi sebebiyle erken girdiği milli maç arasından Bursaspor galibiyetiyle dönmeyi hedefliyor.



Maç eksiği bulunan ve 12 puanla 10'uncu sırada yer alan Akdeniz ekibinin teknik direktörü Yunus Murat Ceylan, AA muhabirine, milli müsabakalar nedeniyle lige verilen aranın kamp havasında geçtiğini söyledi.



Menemenspor'daki Kovid-19 vakaları nedeniyle bu araya erken girdiklerini belirten Ceylan, bu durumun maç periyotlarını bozduğunu ifade etti.



Ceylan, karşılaşmanın son gün ertelendiğini anımsatarak, "Bu durum planımızı bozdu ama yapacak bir şey yok. Federasyonun verdiği karara saygı duyuyoruz. Biraz fikstürümüzü sıkıştırdı. Önümüzdeki 42 günlük süreçte minimum 10 maç oynayacağız. Menemenspor maçını aradan çıkarabilseydik nefes alacak ara olacaktı ama sıkıntı yok. Her şart altında çıkıp en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz, kazanmaya çalışacağız." diye konuştu.



Yarın deplasmanda Bursaspor ile yapacakları maçta galibiyete odaklandıklarını vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:



"Bursaspor maçında mücadele gücü yüksek bir oyun olur. Rakibimizde genç oyuncular var, tempolu bir takım. Biz de onlardan daha fazla mücadele edip, tempo koyup istediğimizi almak istiyoruz. Keyifli bir maç olacaktır. Bursaspor'un maçlarını seyrettik, analizleri yaptık. Neler yapmamız gerektiğini oyuncularımızla paylaşacağız. Antrenmanlarımızı da ona göre planlıyoruz. İnşallah planlarımız tutar ve iyi bir sonuçla döneriz. Bursa'ya kazanmak için gideceğiz, kazanmak için elimizden geleni yapacağız. O mücadeleyi sergileyeceğiz, o inançla gideceğiz. Sonuç Allah'ın takdiri ama biz üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız."



- Berkan Fırat: "Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak"



Adanaspor'un transferin son günü kadrosuna dahil ettiği 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Fırat, kente alışma sürecini atlattığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Almanya'da daha çok fizik oyunu oynanıyor. Burada da aynı ama hızlı oynamak daha önemli. Kendimi 10 numara pozisyonda iyi görüyorum. Ben her hafta daha iyi olmak için çalışıyorum. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Her hafta bunun için çalışıyoruz. İnşallah bu sene başarabiliriz."