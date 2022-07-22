Adanaspor, Mehmet Sefa Etöz'ü transfer etti!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Osmaniyespor'dan Mehmet Sefa Etöz'ü renklerine bağladı.

Haber; AA
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Adanaspor, Mehmet Sefa Etöz'ü transfer etti!
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22 Temmuz 2022 00:23
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Osmaniyespor'dan Mehmet Sefa Etöz'ü transfer etti.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak TFF 3. lig ekiplerinden Osmaniyespor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Sefa Etöz ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

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