Adanaspor, Mehmet Feyzi Yıldırım'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, sağ bek Mehmet Feyzi Yıldırım'ı kadrosuna kattı.
Adanaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Kasımpaşa formasını giyen 27 yaşındaki sağ bek Mehmet Feyzi Yıldırım ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Adanaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Kasımpaşa formasını giyen 27 yaşındaki sağ bek Mehmet Feyzi Yıldırım ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.