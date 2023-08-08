Adanaspor, Mehmet Feyzi Yıldırım'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor, Mehmet Feyzi Yıldırım'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adanaspor, Mehmet Feyzi Yıldırım'ı transfer etti
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08 Ağustos 2023 18:33
Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, sağ bek Mehmet Feyzi Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

Adanaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Kasımpaşa formasını giyen 27 yaşındaki sağ bek Mehmet Feyzi Yıldırım ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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