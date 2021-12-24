Adanaspor, Kocaelispor'u eli boş gönderdi!

Spor Toto 1. Lig 19. hafta mücadelesinde Adanaspor sahasında Kocaelispor ile karşılaştı.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Adanaspor 2-0 kazandı.
Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Yohan Roche ve 90+2'de Fıratcan Üzüm kaydetti.
Kocaelispor'da 87. dakikada Terrence Tisdell kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Adanaspor puanını 26'ya çıkartırken, Kocaelispor 24 puanda kaldı.
Adanaspor, 20. haftada Bursaspor'u konuk edecek. Kocaelispor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Adanaspor 2-0 kazandı.
Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Yohan Roche ve 90+2'de Fıratcan Üzüm kaydetti.
Kocaelispor'da 87. dakikada Terrence Tisdell kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Adanaspor puanını 26'ya çıkartırken, Kocaelispor 24 puanda kaldı.
Adanaspor, 20. haftada Bursaspor'u konuk edecek. Kocaelispor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.