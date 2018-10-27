Adanaspor Karabükspor maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

Adanaspor-Karabükspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. TFF 1. Ligi'nin 10. haftasında Adanaspor-Karabükspor karşı karşıya gelecek.
ADANASPOR-KARABÜKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | TFF 1. Lig'de heyecan başlıyor
. Ligin 10. haftasında oynanacak Adanaspor-Karabükspor maçı naklen yayınlanacak.
27 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak maç, beIN Sports MAX 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Adanaspor-Karabükspor maçı 27 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'dan itibaren beIN Sports MAX 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak. ADANASPOR-KARABÜKSPOR MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...
Spor Toto 1. Lig'in 9. haftası, oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.
Ligin 9. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Adanaspor ile 0-0 berabere kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü.
Ligde haftanın maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Denizlispor-Afjet Afyonspor: 3-0
Gençlerbirliği-Adanaspor: 0-0
Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor: 0-0
Balıkesirspor Baltok-Boluspor: 0-1
Hatayspor-Osmanlıspor: 0-0
Kardemir Karabükspor-Altay: 0-4
İstanbulspor-Giresunspor: 3-1
Altınordu-Eskişehirspor: 2-0
Adana Demirspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 0-1 - Puan durumu
- Ligde 10. haftanın programı
26 Ekim Cuma:
19.00 Afjet Afyonspor 1-4 Gazişehir Gaziantep (Zafer)
19.00 Altay 1-4 Denizlispor (İzmir Atatürk)
27 Ekim Cumartesi:
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Hatayspor (Stat açıklanmadı)
16.00 Adanaspor-Kardemir Karabükspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.30 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)
28 Ekim Pazar:
13.30 Giresunspor-Balıkesirspor Baltok (Giresun Atatürk)
13.30 Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Eskişehirspor-İstanbulspor (Eskişehir Yeni)
19.30 Osmanlıspor-Altınordu (Osmanlı)
SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.
İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.