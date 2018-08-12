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Adanaspor kaçtı, Elazığspor yakaladı!

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Adanaspor ile Tetiş Yapı Elazığspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA
Adanaspor kaçtı, Elazığspor yakaladı!
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12 Ağustos 2018 00:51
Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Adanaspor ile Tetiş Yapı Elazığspor 1-1 berabere kaldı.

Öte yandan, devre arasında bir grup taraftar, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'e tepki gösterdi. Akgül'ü protokol üyeleri sakinleştirmeye çalıştı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Alper Çetin, Orkun Aktaş, Cem Özbay

Adanaspor: Karacic, Renan Diniz, Berkan Yıldırım, Hakan Barış, Veli Kızılkaya, Kenan Karışık (Dk. 46 Feczesin), Gökhan Sazdağı (Dk. 86 Bilal Yener Arıca), Bumba, Göksu Alhas, Abdulkadir Özdemir, Ahmet Dereli (Dk. 72 Eren Keleş)

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Doğan, Ali Fırat Okur, Emre Öztürk (Dk. 90 Kadir Bekmezci), Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Bjarnason, Tatos, Eren Çinkılınç (Dk. 86 Orhan Şam), Kadir Taşoğlu, Bagayoko, Ahmet Aras

Goller: Dk. 65 Mehmet Yiğit (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 77 Renan Diniz (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Bumba, Dk. 77 Eren Keleş, Dk. 83 Gökhan Sazdağı (Adanaspor), Dk. 40 Emre Öztürk, Dk. 61 Kadir Taşoğlu, Dk. 83 Tatos (Tetiş Yapı Elazığspor)

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