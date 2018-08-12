Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Adanaspor ile Tetiş Yapı Elazığspor 1-1 berabere kaldı.
Öte yandan, devre arasında bir grup taraftar, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'e tepki gösterdi. Akgül'ü protokol üyeleri sakinleştirmeye çalıştı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Alper Çetin, Orkun Aktaş, Cem Özbay
Adanaspor: Karacic, Renan Diniz, Berkan Yıldırım, Hakan Barış, Veli Kızılkaya, Kenan Karışık (Dk. 46 Feczesin), Gökhan Sazdağı (Dk. 86 Bilal Yener Arıca), Bumba, Göksu Alhas, Abdulkadir Özdemir, Ahmet Dereli (Dk. 72 Eren Keleş)
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Doğan, Ali Fırat Okur, Emre Öztürk (Dk. 90 Kadir Bekmezci), Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Bjarnason, Tatos, Eren Çinkılınç (Dk. 86 Orhan Şam), Kadir Taşoğlu, Bagayoko, Ahmet Aras
Goller: Dk. 65 Mehmet Yiğit (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 77 Renan Diniz (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Bumba, Dk. 77 Eren Keleş, Dk. 83 Gökhan Sazdağı (Adanaspor), Dk. 40 Emre Öztürk, Dk. 61 Kadir Taşoğlu, Dk. 83 Tatos (Tetiş Yapı Elazığspor)
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Öte yandan, devre arasında bir grup taraftar, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'e tepki gösterdi. Akgül'ü protokol üyeleri sakinleştirmeye çalıştı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Alper Çetin, Orkun Aktaş, Cem Özbay
Adanaspor: Karacic, Renan Diniz, Berkan Yıldırım, Hakan Barış, Veli Kızılkaya, Kenan Karışık (Dk. 46 Feczesin), Gökhan Sazdağı (Dk. 86 Bilal Yener Arıca), Bumba, Göksu Alhas, Abdulkadir Özdemir, Ahmet Dereli (Dk. 72 Eren Keleş)
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Doğan, Ali Fırat Okur, Emre Öztürk (Dk. 90 Kadir Bekmezci), Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Bjarnason, Tatos, Eren Çinkılınç (Dk. 86 Orhan Şam), Kadir Taşoğlu, Bagayoko, Ahmet Aras
Goller: Dk. 65 Mehmet Yiğit (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 77 Renan Diniz (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Bumba, Dk. 77 Eren Keleş, Dk. 83 Gökhan Sazdağı (Adanaspor), Dk. 40 Emre Öztürk, Dk. 61 Kadir Taşoğlu, Dk. 83 Tatos (Tetiş Yapı Elazığspor)
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