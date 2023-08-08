Adanaspor, Joseph William Champness'i transfer etti

Adanaspor, geçtiğimiz sezon Giresunspor'da forma giyen Joseph William Champness'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Adanaspor, Joseph William Champness'i transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2023 17:22
Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, sol kanat oyuncusu Joseph William Champness'i kadrosuna kattı.

Adanaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Giresunspor formasını giyen 26 yaşındaki Yeni Zelanda asıllı kanat oyuncusu Joseph William Champness ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery