Adanaspor ilk galibiyetini 2 golle aldı!

Spor Toto 1. Lig 6. hafta mücadelesinde Adanaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.



Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Adanaspor 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 16. dakikada Burak Çoban ve 58. dakikada Evren Korkmaz kaydetti.



Adanaspor bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 7'ye yükseltti. Çaykur Rizespor ise 7 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Adanaspor, Manisa FK deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor ise Bodrumspor'u konuk edecek.





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