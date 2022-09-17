Adanaspor ilk galibiyetini 2 golle aldı!

Spor Toto 1. Lig 6. hafta mücadelesinde Adanaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adanaspor ilk galibiyetini 2 golle aldı!
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17 Eylül 2022 20:55
Spor Toto 1. Lig 6. hafta mücadelesinde Adanaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Adanaspor 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 16. dakikada Burak Çoban ve 58. dakikada Evren Korkmaz kaydetti.

Adanaspor bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 7'ye yükseltti. Çaykur Rizespor ise 7 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Adanaspor, Manisa FK deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor ise Bodrumspor'u konuk edecek.

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