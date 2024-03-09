Adanaspor ile Sakaryaspor'un randevusundan gol çıkmadı

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor ile Sakaryaspor 0-0 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adanaspor ile Sakaryaspor'un randevusundan gol çıkmadı
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09 Mart 2024 18:36
Son güncelleme 09 Mart 2024 20:40
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor ile Sakaryaspor 0-0 berabere kaldı.
Stat: Yeni Adana

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

Adanaspor: Ferhat Kaplan, Hüseyin Öztürk, Evren Korkmaz, Fatih Kurucuk, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Taş, Oberlin (Dk. 62 Ciss), Dabo (Dk 90+5 Kubilay Aktaş), Diakite (Dk. 85 Harun Alpsoy), Rashad Muhammed (Dk 90+5 Metehan Altunbaş), Fernandes

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Çağlayan Menderes, Rotman, Oğuz Yıldırım, Sinan Kurt (Dk. 87 Koray Kılınç), Hasan Kılıç (Dk. 74 Simon), Dimitrov, Murat Cem Akpınar (Dk. 66 Samed Onur), Roshi (Dk. 46 Del Valle), Kasongo

Sarı kartlar: Dk. 61 Hasan Kılıç, Dk. 63 Rotman, Dk. 71 Bülent Uzun (Sakaryaspor)

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