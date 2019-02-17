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Adanaspor ile İstanbulspor yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor ile İstanbulspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Adanaspor ile İstanbulspor yenişemedi
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17 Şubat 2019 21:04
Spor Toto 1. Ligi'nin 22. haftasında Adanaspor ile İstanbulspor, Adana'da karşı karşıya geldi. İki takım birbirlerine üstünlük kuramadı ve maç 1-1 bitti.

Adanaspor'un golünü 44. dakikada Kone atarken İstanbulspor'un sayısı 89'da Perovic'ten geldi.

Bu sonucun ardından Adanaspor, 26 puan ile 12. sırada kaldı. İstanbulspor, son 5 maçtaki 4. beraberliğini aldı ve 13. sırada yer aldı.

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