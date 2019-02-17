Adanaspor ile İstanbulspor yenişemedi

Spor Toto 1. Ligi'nin 22. haftasında Adanaspor ile İstanbulspor, Adana'da karşı karşıya geldi. İki takım birbirlerine üstünlük kuramadı ve maç 1-1 bitti.
Adanaspor'un golünü 44. dakikada Kone atarken İstanbulspor'un sayısı 89'da Perovic'ten geldi.
Bu sonucun ardından Adanaspor, 26 puan ile 12. sırada kaldı. İstanbulspor, son 5 maçtaki 4. beraberliğini aldı ve 13. sırada yer aldı.
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Adanaspor'un golünü 44. dakikada Kone atarken İstanbulspor'un sayısı 89'da Perovic'ten geldi.
Bu sonucun ardından Adanaspor, 26 puan ile 12. sırada kaldı. İstanbulspor, son 5 maçtaki 4. beraberliğini aldı ve 13. sırada yer aldı.
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