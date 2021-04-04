Adanaspor hocası Eyüp Arın: "Rahat bir nefes aldık"

TFF 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 2-1 mağlup eden Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adanaspor hocası Eyüp Arın: 'Rahat bir nefes aldık'
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04 Nisan 2021 18:08
TFF 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 2-1 mağlup eden Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, hem güven toplamak hem de maç kazanma alışkanlığı elde edebilmek için önemli bir maç oynadıklarını aktararak, şu değerlendirmede bulundu;

"Bu galibiyetle oyuncularımızın öz güvenleri arttı. Kazanarak rahat bir nefes alma imkanı sağladık. Sahada iki takım da centilmence mücadele etmeye çalıştı. Canla başla oynadı. Boluspor oyuncularını kutluyor, kendi oyuncularıma teşekkür ediyorum."



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