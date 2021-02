TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Emrah Bayraktar, "Kaybedeceğimiz maçlar olacak ama savaşmayacağımız maç olmayacak. Tesislere savaşmadan gelmeyeceğiz, bunun sözünü verebilirim." dedi.



Bayraktar, AA muhabirine, geçen hafta Eskişehirspor karşısında 5-2'lik galibiyetle 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Oyun anlamında kendilerini geliştirmeleri ve her hafta üstüne koymaları gerektiğine dikkati çeken Albayrak, "Ligin ilk yarısındaki Adanaspor olmamak için mücadele edeceğiz. Rakiplerimiz artık havlu atmış değil, mücadele edecekler. İyi mücadele etmemiz gereken maçlar oynayacağız. Oyuncularıma bunu inandırmaya çalışıyorum. Hem taktiksel olarak hem de her maça uygun stratejiyle çalışıyoruz, var olmaya gayret ediyoruz. Ümit ediyorum bu çalışmalarımızın karşılığını göreceğiz." diye konuştu.



Pazar günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacaklarını anımsatan Bayraktar, bu müsabakayı, "İlk 10'da yer alabilmeleri için kırılma maçı" olarak değerlendirdi.



Bayraktar, Ankara Keçiörengücü'nün sentetik sahada oynamanın verdiği avantajı iyi kullandığını, zor bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Ligde ilk 10 ve ikinci 10 arasında puan fakrı biraz açıldı. Biz ikinci 10'nun başında gibiydik. Ankara Keçiörengücü maçı, önümüzdeki haftalarda öndeki 10'lu guruba mı yaklaşacağız yoksa aşağıdaki 10'da mı devam edeceğiz onun belirleyicisi olacak. Lig her ne kadar uzun olsa da her maç ayrı bir anlam taşıyor. Ankara Keçiörengücü karşılaşması bizim için belki bir kırılma maçı olacak. Bu maçı alabilirsek ilk 10 içinde var olmak için mücadele edeceğiz. O yüzden bu maç önemli."



- "Her maçta rakibe uygun bir taktik belirlemek gerekiyor"



Bayraktar, her maçın ayrı hikayesi olduğunu anlatarak, "Her maçta rakibe uygun bir taktik belirlemek gerekiyor. Bazen beklemek, bazen saldırmak gerekiyor. Bazen de her ikisini yapmak lazım. Çalıştığınız şeyin sahada karşılığı olmayabiliyor. Kaybedeceğimiz maçlar olacak ama savaşmayacağımız maç olmayacak. Tesislere savaşmadan gelmeyeceğiz, bunun sözünü verebilirim" değerlendirmesinde bulundu.



Devre arası transfer döneminin sonunda göreve başlaması nedeniyle sürece çok dahil olamadığını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:



"Benim görevim bana verilen oyunculardan maksimum verimi almak ve bu oyuncuları geliştirmek. Transfer olan oyuncuları hemen verim alınabilir olarak görmemek lazım. Transfer edilen yerli ve yabancılar, henüz profesyonel maç görmemiş, ilk defa profesyonel ortama gelen altyapıdan çıkan yetenekli oyuncular. Doğru süreyi vererek onları yavaş yavaş hazırlamamız lazım çünkü genç oyuncuların amatör seviyeden profesyonel seviyeye geçişleri çok dikkat edilmesi gereken bir nokta. Onlar için doğru maçları arayarak onları yavaş yavaş adapte etmeye çalışıyorum. İnşallah onlar da bunun karşılığını verecektir diye düşünüyorum. Nijerya'dan transfer olan 4 oyuncu da potansiyel genç oyuncu ama profesyonel maç görmemiş tecrübesiz genç oyuncular. O yüzden bu oyuncuları da alıp yavaş yavaş hazırlamak için çalışacağız."