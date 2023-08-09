Adanaspor, Harun Alpsoy'u transfer etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, orta saha oyuncusu Harun Alpsoy'u kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Adanaspor, Harun Alpsoy'u transfer etti
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09 Ağustos 2023 18:19
1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Harun Alpsoy'u renklerine bağladı.

Adanaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İsviçre Ligi takımlarından FC Schaffhausen formasını giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Harun Alpsoy ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Harun Alpsoy daha önce Antalyaspor, Bodrumspor ve Altay formaları giymişti.
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