Adanaspor geriden geldi, Es-Es'i yıktı

'in 17. haftasındataraftarı önündeile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan maçta Adanaspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.Adanaspor'un karşılaşmadaki gollerini 30. dakikada Bahattin Köse ve 47. dakikada Oğuz Han Aynaoğlu kaydetti. Eskişehirspor'un golünü ise 12. dakikada Semih Şentürk attı. Semih Şentürk 89. dakikada kırmızı kart gördü.Bu galibiyetin ardından Adanaspor puanını 26'ya çıkarırken, Eskişehirspor 18 puanda kaldı.TFF 1. Lig'de ilk yarı sona ererken, Eskişehirspor ikinci yarının ilk maçında sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Adanaspor ise deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.