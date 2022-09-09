Adanaspor, forvetini İngiltere'de buldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 24 yaşındaki forvet oyuncusu Aaron Leya Iseka'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "İngiltere temsilcisi FC Barnsley'in Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Belçikalı oyuncusu 24 yaşındaki santrafor Aaron Leya Iseka ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "İngiltere temsilcisi FC Barnsley'in Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Belçikalı oyuncusu 24 yaşındaki santrafor Aaron Leya Iseka ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varılmıştır." denildi.
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