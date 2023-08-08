Adanaspor, Fatih Kurucuk'u transfer etti

1. Lig ekiplerinden Adanspor, savunma oyuncusu Fatih Kurucuk'u renklerine bağladı.



Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Bandırmaspor forması giyen 25 yaşındaki stoper Fatih Kurucuk ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Fatih Kuruçuk geçtiğimiz sezon Bandrımaspor ile 18 maçta görev aldı.



Göztepe altyapısından yetişen oyuncu Fatih Karagümrük, Fethiyespor ve Hatayspor formaları da giydi.