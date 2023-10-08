Trendyol 1. Lig 8. hafta karşılaşmasında Adanaspor sahasında konuk ettiği Giresunspor'un 4-2 mağlup etmeyi başardı.



Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 12, 27 ve 35. dakikalarda Junior Fernandes ve 55. dakikada Junior Fernandes'in asistinde Hakkı Türker kaydetti. Giresunspor'un gollerini ise Şahin Dik 52. dakikada ve penaltıdan 90+1ç dakikada Faruk Can Genç attı.



Adanaspor bu galibiyetle beraber puanını 9'a yükseltirken, Giresunspor 5 puanda kaldı.



Adanaspor bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Sakaryaspor'a konuk olurken, Giresunspor sahasında Boluspor'u ağırlayacak.



