Adanaspor evinde farka koştu

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Adanaspor evinde konuk ettiği Giresunspor'u farklı mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adanaspor evinde farka koştu
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08 Ekim 2023 17:57
Trendyol 1. Lig 8. hafta karşılaşmasında Adanaspor sahasında konuk ettiği Giresunspor'un 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 12, 27 ve 35. dakikalarda Junior Fernandes ve 55. dakikada Junior Fernandes'in asistinde Hakkı Türker kaydetti. Giresunspor'un gollerini ise Şahin Dik 52. dakikada ve penaltıdan 90+1ç dakikada Faruk Can Genç attı.

Adanaspor bu galibiyetle beraber puanını 9'a yükseltirken, Giresunspor 5 puanda kaldı.

Adanaspor bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Sakaryaspor'a konuk olurken, Giresunspor sahasında Boluspor'u ağırlayacak.

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