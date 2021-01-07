Adanaspor, erteleme maçını kazandı

TFF 1. Lig'in 12. hafta erteleme maçı Ankaraspor ile Adanaspor arasında oynandı. Konuk ekip maçı 2-0 kazandı.



Adanaspor'un golleri 89. dakikada Hakan Çinemre ve 90+4'te Ozegovic'ten geldi.



Ankaraspor'da Etame, 49. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte Adanaspor, puanını 18'e yükseltti ve 13. sırada yer aldı. Ankaraspor ise 9 puanla 17. sırada kaldı.



Adanaspor, 1. Lig'de sıradaki maçında Akhisarspor'a konuk olacak. Ankaraspor ise aynı haftada Eskişehirspor'a konuk olacak.



Stat: Osmanlı



Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Muhammet Yumak, Cemil Tunç



Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Fatih Kızılkaya, Gökhan Akkan, Mahmut Akan (Dk. 85 Ali Rıza Kılıç), Mete Çelik, Ayuk, Doğukan Efe (Dk. 85 Muzaffer Doğan), Halil İbrahim Esen, Erdem Çetinkaya (Dk. 76 Umar), Etame



Adanaspor: Karacic, Donkor (Dk. 46 Hakan Çinemre), İsmail Erdoğan, Evren Korkmaz, Canberk Dilaver, Uğurcan Yazğılı (Dk. 82 Umut Sözen), Celil Yüksel, Atalay Babacan (Dk. 63 Ozegovic), Ömer Çiçek (Dk. 82 Berkan Fırat), Belem (Dk. 46 Eren Keleş), Ergin Keleş



Goller: Dk. 89 Hakan Çinemre, Dk. 90+4 Ozegovic (Adanaspor)



Kırmızı kart: Dk. 49 Etame (Ankaraspor)



Sarı kartlar: Dk. 15 Uğurcan Yazğılı, Dk. 33 Ergin Keleş, Dk. 56 Canberk Dilaver, Dk. 89 Ozegovic, Dk. 90 Hakan Çinemre (Adanaspor), Dk. 34 Gökhan Akkan, Dk. 52 Doğukan Efe, Dk. 76 Erdem Çetinkaya, Dk. 89 Ali Rıza Kılıç, Dk. 90+2 Umar (Ankaraspor)



