Adanaspor, Eric Ayuk'u transfer etti

1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Kamerunlu futbolcu Eric Ayuk'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; AA
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Adanaspor, Eric Ayuk'u transfer etti
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28 Temmuz 2023 15:55
Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, Kamerunlu futbolcu Eric Ayuk'u kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Mısır Süper Ligi takımlarından Pharco FC'de forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Eric Ayuk ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Eric Ayuk 2020-2021 yılında Ankarspor'da forma giymişti. 



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