Spor Toto 1. Lig 18. hafta maçında Adanaspor, Tetiş Yapı Elazığspor'u 1-0 yendi.
Müsabaka, Tetiş Yapı Elazığspor'un sahasının kapalı olması nedeniyle Şanlıurfa'da oynandı.
Adanaspor'a galibiyeti getiren gol, 46. dakikada Kone'den geldi.
Bu sonucun ardından Adanaspor puanını 22 yaparken, Elazığspor ise 16 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Adanaspor evinde Ümraniyespor'u konuk edecekken, Elazığspor deplasmanda Boluspor'a konuk olacak.
Stat: GAP
Hakemler: Erkan Engin, Orkun Aktaş, Cemil Tunç
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Doğan, Idrissa Diarra, Onur Alsu, Murathan Özen (Dk. 79 Enes Kaplan), Lamine Diarra, Hebat Alan, İzzet Topatar (Dk. 54 Eren Çinkılınç), Salih Polatdemir, Kadir Taşoğlu, Ömer Faruk Aydemir, Erhan Çınar (Dk. 89 Yusuf Karataş)
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Ahmet Dereli, Onur Akbay, Bumba, Kone (Dk. 72 Anıl Taşdemir), Özkan Taşdemir, Abdulkadir Özdemir (Dk. 46 Doğanay Kılıç), Eren Keleş (Dk. 90 Andaç Güleryüz)
Gol: Dk. 46 Kone (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Salih Polatdemir, Dk. 79 Hebat Alan (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 28 Abdulkadir Özdemir, Dk. 48 Veli Kızılkaya, Dk. 60 Göksu Alhas (Adanaspor)
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Müsabaka, Tetiş Yapı Elazığspor'un sahasının kapalı olması nedeniyle Şanlıurfa'da oynandı.
Adanaspor'a galibiyeti getiren gol, 46. dakikada Kone'den geldi.
Bu sonucun ardından Adanaspor puanını 22 yaparken, Elazığspor ise 16 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Adanaspor evinde Ümraniyespor'u konuk edecekken, Elazığspor deplasmanda Boluspor'a konuk olacak.
Stat: GAP
Hakemler: Erkan Engin, Orkun Aktaş, Cemil Tunç
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Doğan, Idrissa Diarra, Onur Alsu, Murathan Özen (Dk. 79 Enes Kaplan), Lamine Diarra, Hebat Alan, İzzet Topatar (Dk. 54 Eren Çinkılınç), Salih Polatdemir, Kadir Taşoğlu, Ömer Faruk Aydemir, Erhan Çınar (Dk. 89 Yusuf Karataş)
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Ahmet Dereli, Onur Akbay, Bumba, Kone (Dk. 72 Anıl Taşdemir), Özkan Taşdemir, Abdulkadir Özdemir (Dk. 46 Doğanay Kılıç), Eren Keleş (Dk. 90 Andaç Güleryüz)
Gol: Dk. 46 Kone (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Salih Polatdemir, Dk. 79 Hebat Alan (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 28 Abdulkadir Özdemir, Dk. 48 Veli Kızılkaya, Dk. 60 Göksu Alhas (Adanaspor)
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