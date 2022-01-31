Adanaspor, Efe Tatlı'yı kiraladı

Adanaspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ten Efe Tatlı'nın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AdanasporResmi
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Adanaspor, Efe Tatlı'yı kiraladı
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31 Ocak 2022 18:18
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Efe Tatlı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Tatlı ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşıldığı belirtildi.

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