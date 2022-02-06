Adanaspor deplasmanda fırsatları geri çevirdi!

Adanaspor, öne geçme fırsatını bulduğu penaltıdan faydalanamadı, 10 kişi kaldı ve Menemenspor'a 2-1 mağlup olarak ilk 6'ya yaklaşma fırsatını kaçırdı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Adanaspor deplasmanda fırsatları geri çevirdi!
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06 Şubat 2022 17:51
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Nasadoge Menemenspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Adanaspor, 61. dakikada Celil Yüksel'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 64. dakikada Evren Korkmaz'ın kırmızı kart görmesiyle Adanaspor, 10 kişi kaldı.

Menemenspor, 67. dakikada Ahmet Sagat ile öne geçti. Batuhan Kırdaroğlu, 76. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Adanaspor, 78. dakikada Samuel Tetteh'in golüyle farkı 1'e indirip ümitlense de puan alamadı.

Bu sonucun ardından Menemenspor, puanını 26'ya çıkardı. Adanaspor ise 32 puanda kaldı.

Adanaspor, gelecek hafta Altaş Denizlispor'u ağırlayacak. Menemenspor ise Manisa FK deplasmanına gidecek.

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