Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kaplan, transferleri tamamlayarak iyi bir takım oluşturmak istediklerini söyledi. Kaplan yaptığı açıklamada, takımda güzel bir hava olduğunu ve oyuncuların arasında iyi bir arkadaşlık ve beraberlik ortamı bulunduğunu dile getirdi.



"LİGE İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ"



Şu anda lig için bir hedef koymanın doğru olmayacağını kaydeden Kaplan, "Geçen sezon çok çetin geçen bir lig oldu. Sürpriz takımlar düştü, hiç hesapta olmayan takımlar şampiyon oldu. İyi bir planlama ve geniş kadro yapmamız lazım çünkü uzun bir lig maratonu var. Bu sezon 4 takım ligden düşecek. Adanaspor için de 2 sezon sıkıntılı geçmiş. Yani bunları hep hesaba katıp, başkan, taraftar, yönetim, futbolcu ve teknik kadro herkes taşın altına elini sokarak iyi bir Adanaspor yaratmak zorundayız. Lige de iyi girdiğin zaman, zaten alacağın puanların seni nereye götüreceği belirleyici olur." dedi.



"MÜTHİŞ BİR ADANASPOR İZLETECEĞİZ"



Kaplan, koşan ve savaşan bir takım istediğini vurgulayarak, "Oyun felsefem her maçı kazanmak için oynayan bir takım ama tabii bu da elindeki oyuncu kadrosuyla olur. Elimizde daha çok genç arkadaşlarımız var. Bunların arasına tecrübeli oyuncuları da transfer ettiğimiz zaman müthiş bir Adanaspor yaratacağız. Ligimizde 4 takım düşecek. Play-off'ta da ilk 7 takıma kadar bir şans tanındı. Her iki tarafı da belirlemede, elimizdeki oyuncu kadrosu ve alacağımız puanların belirleyici olacağını düşünüyorum." diye konuştu.



"TRANSFERLERİN KATILMASINI BEKLİYORUZ"



Geçen sezon kadroda yer alan bazı oyuncuların ayrıldığını ve takıma takviyeler de yaptıklarına dikkati çeken Kaplan, "Ekibimizin izlediği oyuncular mevcut. İstediğim oyunculardan ikisini takıma kattık. Yine almak istediğimiz 3-4 oyuncu arkadaşımız daha var. Burada önemli olan bizim aramıza katılacak özellikle ikinci bölge oyuncuları. İnşallah bir an önce onların aramıza katılmasını bekliyoruz. Transferleri tamamladığımızda iyi bir Adanaspor olacak. Sezona Tuzlaspor maçıyla beraber güzel bir şekilde girmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





