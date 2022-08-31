Adanaspor'dan savunmaya takviye

Adanaspor, savunma oyuncusu Miran Ağırbaş'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AdanasporResmi
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Adanaspor'dan savunmaya takviye
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31 Ağustos 2022 15:28
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Miran Ağırbaş'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki defans oyuncusu Miran Ağırbaş ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Ağırbaş'ın transferinin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

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