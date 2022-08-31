Adanaspor'dan savunmaya takviye

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Miran Ağırbaş'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki defans oyuncusu Miran Ağırbaş ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Ağırbaş'ın transferinin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki defans oyuncusu Miran Ağırbaş ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Ağırbaş'ın transferinin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
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