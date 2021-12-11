Adanaspor'dan Samed Ali Kaya'ya soruşturma!

Adanaspor, deplasmanda Beypiliç Boluspor ile yaptıkları maç sırasında stattan izinsiz ayrılan Samed Ali Kaya'ya soruşturma başlattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adanaspor'dan Samed Ali Kaya'ya soruşturma!
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11 Aralık 2021 21:41
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında, deplasmanda Beypiliç Boluspor ile yaptıkları maç sırasında izinsiz şekilde stadı terk eden futbolcuları Samed Ali Kaya hakkında idari soruşturma başlattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, turuncu-beyazlıların deplasmanda Bolu ekibiyle karşılaştığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Beypiliç Boluspor karşılaşmasının 2. yarısında futbolcumuz Samed Ali Kaya'nın izinsiz ve herhangi bir bilgi vermeksizin stadı terk ettiği tespit edilmiştir. Gerekli idari soruşturma başlatılmış olup futbolcunun savunması alındıktan sonra konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Beypiliç Boluspor-Adanaspor maçı golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.


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