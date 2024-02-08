Adanaspor'dan iki transfer birden

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor, Rashad Muhammed ve Amodou Ciss'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Adanaspor'dan iki transfer birden
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08 Şubat 2024 23:48
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, forvet Rashad Muhammed ve sol kanat Amodou Ciss ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Sakaryaspor forması giyen 30 yaşındaki forvet Rashad Muhammed ile sezon sonuna kadar, 24 yaşındaki sol kanat Amadou Ciss'le de 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.

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