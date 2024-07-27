Trendyol 1. Lig takımı Adanaspor'un başkanı Asil Bostancı,söyledi.Bolu'da günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdüren Adanaspor'da kampı ziyaret eden kulüp başkanı Asil Bostancı, AA muhabirine, takımın iyi hava yakaladığını ve camianın beklentilerini yerine getirmeye çalışacaklarını söyledi.Transfer çalışmalarının devam ettiğini anlatan Bostancı, "dedi.Sezonun zor geçeceğine dikkati çeken Bostancı, "Çok transfer yapmak, çok başarılı olmak anlamına da gelmiyor. Biz elimizden geleni yapacağız. Bu sene ligde alt taraf da üst taraf da çok karışık olacak ama biz üstte oynayacak bir takımı düşünüyoruz. Bunun için çalışma yapıyoruz. Yarışmacı bir takım istiyoruz." diye konuştu.Bostancı, camiada küskünlüklere son vermek istediklerini vurgulayarak,ifadelerini kullandı.Adanaspor'un stoper oyuncusu Fatih Kurucuk da sıkı ve yorucu antrenmanlar yaptıklarını anlattı.Kampın verimli geçtiğini dile getiren Kurucuk, şu değerlendirmeyi yaptı:Adanaspor'un Fransız orta saha oyuncusu Abdoulaye Dabo ise kampta yaptıkları 2 hazırlık maçında takımın eksiklerini ve hataları gördüklerini ifade etti.Kendilerini zor bir lig beklediğine dikkati çeken Dabo, Adanaspor'un bu sezon taraftarını mutlu edeceğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.