Adanaspor'da Özhan Pulat dönemi!

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor'da teknik direktörlük koltuğuna Özhan Pulat getirildi.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktörlük görevine getirilen Özhan Pulat ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.
Pulat'ın yardımcılıklarını Fatih Kavlak, Taner Tarımer, Nuri İhsan Erdoğan ve Yakup Zühtü Birinci yapacak.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktörlük görevine getirilen Özhan Pulat ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.
Pulat'ın yardımcılıklarını Fatih Kavlak, Taner Tarımer, Nuri İhsan Erdoğan ve Yakup Zühtü Birinci yapacak.