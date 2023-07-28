Adanaspor'da Özhan Pulat dönemi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Özhan Pulat oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Adanaspor'da Özhan Pulat dönemi!
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28 Temmuz 2023 16:12
Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor'da teknik direktörlük koltuğuna Özhan Pulat getirildi.

 Kulübün açıklamasına göre, teknik direktörlük görevine getirilen Özhan Pulat ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Pulat'ın yardımcılıklarını Fatih Kavlak, Taner Tarımer, Nuri İhsan Erdoğan ve Yakup Zühtü Birinci yapacak.

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