Adanaspor'da Mustafa Kaplan dönemi!

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaşmaya vardı.



Turuncu-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, kulüp başkanı Bayram Akgül'ün görüşmesinin ardından teknik direktör Kaplan ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.



Teknik direktör Sait Karafırtınalar, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Adanaspor'daki sözleşme süresinin dolduğunu ve takımdaki görevini bıraktığını duyurmuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ