Adanaspor'da Mustafa Kaplan dönemi!

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adanaspor'da Mustafa Kaplan dönemi!
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09 Haziran 2022 16:01
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaşmaya vardı.

Turuncu-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, kulüp başkanı Bayram Akgül'ün görüşmesinin ardından teknik direktör Kaplan ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Adanaspor'daki sözleşme süresinin dolduğunu ve takımdaki görevini bıraktığını duyurmuştu.

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