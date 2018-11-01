Adanaspor, Coşkun Demirbakan'la kaybetmiyor

"Kazanan taraf biz olacağız"

"Ligdeki ilk hedefim ilk 10'a girmekti"

Spor Toto 1. Lig'in ilk 6 haftasında galibiyeti bulunmayan Adanaspor, teknik direktör Coşkun Demirbakan göreve geldikten sonra çıktığı 4 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.Sezona teknik direktör Cihat Arslan'la başlayan turuncu-beyazlılar, ilk 6 haftada 3 mağlubiyet 3 de beraberlik aldı.Arslan'ın yerine Coşkun Demirbakan'ın göreve getirilmesiyle Akdeniz ekibi, Giresunspor, Balıkesir Baltok ve Kardemir Karabükspor'u yenerek 9 puan topladı.Adanaspor, ligin yenilgisiz lideri Gençlerbirliği ile de deplasmanda golsüz berabere kalarak, Demirbakan'la çıktığı 4 maçta 10 puan topladı.Adana ekibi, bu 4 maçlık periyotta rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde sadece 1 gol gördü.Ligin 10 haftalık periyodunda 3'er galibiyet ve mağlubiyet ile 4 beraberliği bulunan turuncu-beyazlılar, 13 puanla 11. sırada yer alıyor.Demirbakan, deplasmanda yapacakları Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdükleri Osman Yereşen Tesisleri'nde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu karşılaşma için eksik oyuncuları bulunmadığını söyledi.Her iki takımın da son haftalarda güzel bir ivme yakaladığını belirten Demirbakan, şöyle konuştu:"İki takım da son haftalarda başarılı. Biz bu maça iyi çalışıyoruz. Futbolcular da inanmaya başladı, hayırlıyısıyla kazanan taraf biz olacağız. Zor bir maç olacak ama bizim izin verdiğimiz kadar oynarlar. Bundan önceki maçlarda olduğu gibi izin vereceğimizi zannetmiyorum. Daha güçlü takımlarla da oynadık, bunu gösterdi futbolcularım. Geldiğimde takım zamansal değerler itibariyle gerideydi, şu anda yaptığımız teknik, taktik, kondisyon ve mental çalışmalarla bu zamansal değerlerin sınırına yaklaştık. Şu anda futbolcularım iyi bir konuma geldi. 'Olması gereken kadar mı' derseniz hayır ama önceye nazaran her hafta üzerine koyarak gidiyoruz."Takımın yükselişe geçmesini, futbolcularda var olan potansiyellerin ortaya çıkarılmasına bağlayan Demirbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yaptığımız çalışmalar bizi bu seviyeye getirdi. Şimdi bir seviye üstteyiz. Ligdeki ilk hedefim ilk 10'a girmekti. Önce ilk hedefe ulaşalım ondan sonra şartlara ve olanaklara göre önümüze tekrar bakarız. Neler yapabiliriz, şimdiye kadar yaptıklarımıza bakarız, ondan sonra neler başarılabilir, o anda olacak şartlara bağlı. Bu şartlar bizim ikinci hedef belirlememizde yardımcı olacak."Demirbakan, Adanaspor taraftarına da çağrıda bulunarak, "Adanaspor taraftarı bu değil. Daha önce stadı tam dolduruyorlardı. Bu, sportif başarıyla da ilgili bir konu. Bundan sonraki maçlara taraftarın katılımı zannederim artarak devam edecek. Daha iyi yerlere geleceğiz, birlikte daha güçlü olacağız." dedi.