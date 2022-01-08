Adanaspor, Bursaspor'u 3 golle geçti!

TFF 1. Lig 20. hafta mücadelesinde Adanaspor sahasında Bursaspor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adanaspor, Bursaspor'u 3 golle geçti!
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08 Ocak 2022 17:55
Adanaspor, TFF 1. Lig 20. hafta mücadelesinde Bursapor ile karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçı Adanaspor 3-1 kazandı.

Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Bruns, 63. dakikada Tetteh, ve 80. dakikada penaltıdan Celil Yüksel kaydederken, Bursapor'un tek golünü 84. dakikada Bruno attı.

Bursaspor'da 54. dakikada Taha Altıkardeş kırmızı kart gördü.

Adanaspor, bu sonuçla puanını 29'a çıkartırken, Bursaspor 19 puanda kaldı.

Adanaspor 21. haftada Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Bursaspor ise BB Erzurumspor'u konuk edecek.

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