Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bodrum FK, Adanaspor'u konuk etti.
Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Adanaspor 1-0 kazandı.
Adana ekibine galibiyeti getiren golü 74. dakikada Dimitri Oberlin kaydetti.
Evinde 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Bodrum FK, 21 puanda kaldı. Deplasmanda 5 maç sonra kazanan Adanaspor ise puanını 15'e yükseltti.
Gelecek hafta Bodrum FK, Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Adanaspor ise Çorum FK'yı ağırlayacak.
Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Adanaspor 1-0 kazandı.
Adana ekibine galibiyeti getiren golü 74. dakikada Dimitri Oberlin kaydetti.
Evinde 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Bodrum FK, 21 puanda kaldı. Deplasmanda 5 maç sonra kazanan Adanaspor ise puanını 15'e yükseltti.
Gelecek hafta Bodrum FK, Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Adanaspor ise Çorum FK'yı ağırlayacak.
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